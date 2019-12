Dell’Utri, domani termina la condanna e torna libero

In realtà è ancora a processo nell’appello per quel che riguarda la vicenda definita ‘trattativa tra Stato e mafia’ per la quale, in primo grado è stato condannato a 12 anni di carcere. Nel frattempo però ha terminato di scontare i sette anni ai quali era stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e dunque da domani l’ex senatore di Forza Italia Marcello dell’Utri, tornerà ad essere un uomo libero.

Detenuto prima Parma e poi a Roma, presso la casa circondariale di Rebibbia, dopo aver lasciato il carcere per gravi problemi cardiaci, dal 2018 Dell’Utri era stato posto ai domiciliari.

