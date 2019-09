Demi Lovato: sì, ho la cellulite e ne sono orgogliosa

“Questa è la mia paura più grande una mia foto in bikini non ritoccata. E indovinate un po’? Quella è cellulite!! Sono davvero stanca di dovermi vergognare del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto in costume sono ritoccate – odio averlo fatto, ma è la verità) per far sì che gli altri pensino che io corrispondo alla loro idea di bello, quella semplicemente non sono io. Orgogliosa della mia cellulite“.

Uno sfogo vero e proprio, teso a riprendersi la propria vita, ciò che è, ed è finalmente fiera di esserlo la popstar Demi Lovato, che ha stupito i suoi numerosissimi follower postando una fotografia su Instagram dove, uscendo dall’acqua si notano le gambe con la cellulite. L’ex Disney ha deciso di non sottostare più agli ‘standard’, a quegli stereotipi che dettati dall’appartenenza allo star system: “Quindi -. ha aggiunto alludendo alla fotografia – qui sono davvero io, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di possedere un corpo che ha combattuto così tanto e continuerà a stupirmi quando, un giorno, spero partorirò”.

Mi amo, dovreste farlo anche voi

La Lovato ha colto quindi l’occasione per incoraggiare le giovani a non cedere alle illusioni dell’estetica ma di accettarsi ed imparare a piacersi come sono: “Non sono entusiasta del mio aspetto ma ne sono grata e a volte è il meglio che posso fare. Spero di ispirare qualcuno ad apprezzare anche il loro corpo oggi. Comunque, qui sono io, selvaggia, vera! E io mi amo. E dovresti amarti anche tu!”.

Quindi, promettendo che non ritoccherà più le foto, la pop star ha parlato dei futuri impegni spiegando che “È una bella sensazione poter tornare in tv o nei film senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento di 14 ore al giorno, o privarmi di una vera torta di compleanno e invece dover optare per anguria e panna montata con le candeline, perché ero terrorizzata da una VERA torta ed ero tristissima dietro a qualche schifosa dieta pazza”.

