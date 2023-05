Denunciò morti covid a Wuhan, scarcerato dopo tre anni

(Adnkronos) – Fang Bin, uno dei cittadini che denunciò i morti per covid a Wuhan nella fase iniziale della pandemia, è stato scarcerato dopo tre anni di carcere per la sua attività sui social. Fonti citate dalla Bbc riferiscono che è stato liberato ieri, è tornato a casa a Wuhan e gode di buona salute.

Nel febbraio 2020, Fang aveva condiviso sui social un video in cui contava otto body bag con morti per covid portati fuori da un ospedale di Wuhan in soli cinque minuti. Fermato e rilasciato quella stessa notte, era poi scomparso dopo aver diffuso un altro video in cui chiedeva di “restituire il potere al popolo”. Secondo le fonti della Bbc, Fang era stato condannato a tre anni di carcere in un processo segreto a Wuhan.

Non si hanno invece notizie di Zhang Zhan, una ex avvocatessa 39enne condannata nel dicembre 2020 a quattro anni di carcere per aver diffuso video denuncia sulla situazione del covid.