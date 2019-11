Detto Fatto, anticipazioni puntate da Lunedì 4 a Venerdì 8 Novembre: argomenti e ospiti di Bianca Guaccer

Anche questa settimana torna puntuale l’appuntamento con Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero tutti i pomeriggi alle 14 su Rai2, realizzato grazie a Endemol Shine Italy.

Come sempre, anche in questi giorni ci saranno gli ospiti fissi: Carla Gozzi, Guillermo Mariotto e Gianpaolo Gambi, i quali, durante la settimana, si presenteranno in studio. Con loro si alterneranno tutor e ospiti, per a dare consigli su tanti argomenti.

Cosa succede, però, giorno per giorno nel programma di Bianca Guaccero? E’ presto detto.

Detto Fatto, anticipazioni puntate da Lunedì 4 a Venerdì 8 Novembre: argomenti e ospiti di Bianca Guaccero

Questa è una settimana davvero densa quanto ad appuntamenti per Bianca Guaccero e dei tutor di Detto Fatto, il programma in onda tutti i pomeriggi alle 14 su Rai2. Ecco cosa accadrà.

Così lunedì 4 novembre, arriverà l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina che avrà ospite nel suo spazio Gianni Fantoni. Tornerà poi l’appuntamento con il contest dedicato alla moda e al risparmio di Giovanna Civitillo, e, tra i tutor, ci saranno anche il pasticcere Alessandro Capotosti e il make up artist Simone Belli.

Il giorno seguente arriverà un nuovo tutor di cucina, lo chef Roberto Di Pinto. Spazio poi al fitness e alla moda con Jill Cooper e Jo Squillo. Quanto a Mercoledì 6 novembre, sarà la volta di Filippo Nardi di ospitare nel suo tutorial di moda maschile Santo Verduci, cantante di sigle di cartoni animati.

In più, arrivano anche i consigli delle due esperte di economia domestica Titty e Flavia e giovedì 7 novembre, l’esperto di fitoterapia Renato Raimo e l’hair designer Salvo Filetti.

Nell’ultima puntata prima del week end Tiziana Rocca sarà ospite nel tutorial dell’onicotecnica Michela May. Tra gli altri tutor, ci saranno poi Pinella Passaro con le sue spose, l’interior designer Luca Medici e una new entry: il Dott. Erik Geiger, chirurgo plastico. Presente anche questa settimana Jonathan Kashanian con il suo spazio dedicato al gossip.