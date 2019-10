Detto Fatto, chi è Jennyfer Dalla Zorza, l’esperta di intimo e lingerie ospite oggi di Bianca Guaccero: carriera, età, Instagram e linee di moda

View this post on Instagram

Sono sempre stata una tipa fuori dagli schemi, una casinista nata, una che fa mille cose. La grande energia che mi contraddistingue mi ha portata a fare scelte a volte anche sulla base del puro istinto. Sono caduta mille volte, ma altrettante mi sono rialzata nella vita. È così. L'essere umano è fatto per sbagliare, ma è proprio nell'errore che diventiamo migliori. È sbagliando che fortifichiamo il nostro io. Ed é nel rialzarsi che dimostriamo chi siamo. Se non provi a oltrepassare i tuoi confini rischi meno. Ma vivi anche al di sotto di quello che la vita potrebbe darti. Quindi buttati, buttati a capofitto nella vita, in tutto quello che fai. E credici. Se non ci provi non vivi veramente e non saprai mai cosa avresti potuto cambiare di te stesso se solo avessi avuto il coraggio di tentare. Life is a beautiful roller coaster of emotions and experiences. Vivila fino in fondo. #jennipiesrules #jennipiebrafittergirl #dettofattorai #instarai #lingerieaddict #lingeriegirl