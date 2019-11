Detto Fatto, ora in onda su Rai due: temi di oggi e anticipazioni puntata di domani Venerdì 15 Novembre:

Un’altra settimana di intrattenimento con l’appuntamento con Detto Fatto si avvia già alla conclusione con le due ultime puntate settimanali del programma condotto da Bianca Guaccero tutti i pomeriggi alle 14 su Rai2, e realizzato grazie a Endemol Shine Italy.

Il format ormai storico per Rai Due ricordiamo, ha cambiato orario di messa in onda tornando alle 14.00 ha, come sempre, al centro dei dibattiti e degli incontri, il pregio di vantare degli ospiti fissi.

Si tratta, come noto, di Carla Gozzi, Guillermo Mariotto e Gianpaolo Gambi: con essi si alternano tutor e ospiti, in un mix di tanti e variegati argomenti.

Ma che cosa succede, oggi nel programma di Bianca Guaccero? E’ presto detto.

Detto Fatto, anticipazioni puntata di oggi e di domani Venerdì 15 Novembre: argomenti e ospiti di Bianca Guaccero

Questa è una settimana davvero densa quanto ad appuntamenti per Bianca Guaccero e dei tutor di Detto Fatto, il programma in onda tutti i pomeriggi alle 14 su Rai2.

Se infatti lunedì 11 novembre c’è stato il game sui capelli con ospite Giovanna Civitillo e giudice d’eccezione Simone Belli e poi c’è stato lo stop di martedì per la Nazionale femminile di calcio che disputa le qualificazioni agli Europei con la partita Italia Georgia, ieri, mercoledì 13 novembre con Manila Nazzaro si è parlato molto di make up col designer Paolo Guatelli.

Quanto a oggi, cosa sta per accadere in questi minuti dalla Guaccero? Ebbene, molto attesa è la puntata di oggi Giovedì 14 novembre, perchè come anticipato nei giorni scorsi ci sarà l’esordio del pasticciere Luca Perego, lo spazio per la stilista Olivia Ghezzi e la guru del fai da te Donna Rita Macchiavelli.

Non mancheranno neanche domani le emozioni a tutto tondo con Bianca Guaccero. Chiusura settimanale con i fuochi di artificio domani venerdì 15 novembre. Come?

Ci saranno Arianna Bergamaschi, nella sezione green di Diana De Marsanich. Ci si dedica anche al benessere con la esperta in psico-benessere, Elvia Grazi. Si parlerà di dermopigmentazione con Eleonora De Giacometti. Non mancherà questa settimana Jonathan Kashanian con il consueto gossip.