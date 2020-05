Detto Fatto, puntata 12 Maggio 2020: anticipazioni tutorial e ospiti di Bianca Guaccero oggi su Rai2

Come sappiamo è tornato in onda “Detto Fatto”, il programma con Bianca Guaccero su Rai2. Nonostante il coronavirus, e con tutte le cautele e le precauzioni del caso, anche in questo ‘caso’ l’apertura è stata segnata da un lungo percorso di adattamento alle nuove decisive regole.

Tornano comunque, per la gioia dei tanti fan i tutorial nei campi più vari, dalla cucina al fitness, senza dimenticare la cura della persona, della casa o i bambini.

Cosa ci sarà da vedere e ammirare oggi a Detto Fatto con Bianca Guaccero nella puntata del 12 Maggio?

Detto Fatto, ecco i tutorial con Bianca Guaccero oggi su Rai2

Il noto programma tornato da ieri lunedì 11 maggio, tutti i pomeriggi alle 14. Il programma di tutorial per eccellenza Detto Fatto, lo show di Rai2, guidato da Bianca Guaccero, come di consueto dunque tornerà a dare tanti consigli utili per il pubblico.

In studio,e da casa tanti gli ospiti vip. Nel rispetto delle regole della distanza nella Fase 2, Bianca Guaccero sarà coi suoi compagni Carla Gozzi, Jonathan Kahanian e Gianpaolo Gambi ognuno con le sue rubriche.

E poi Carla Gozzi apre con la sua “La sfida degli armadi”, Jonathan con la “Superclassifica Jon”, sui comportamenti dei vip in quarantena. Lo psicologo Luca Mazzucchelli fornisce invece consigli per vivere al meglio questa fase.