Detto Fatto, tornano i tutorial con Bianca Guaccero su Rai2: quando, come, ospiti e consigli

Tra i tutor della prima settimana si contano: l’hair staylist Stefano Bonomi, che darà consigli su come prendersi cura dei propri capelli in casa, il personal trainer Maikol Fazio, con il fitness in casa e il giovane Chef Mattia Poggi, che indicherà ricette adatte ai più piccoli, preparate a quattro mani da genitori e figli.

Tanti i tutor e gli ospiti in collegamento da casa.

Lunedì 11 maggio Luisa Corna svelerà i suoi segreti in cucina, mentre le esperte di economia domestica Titti & Flavia daranno consigli su come igienizzare la casa. Il Dott. Marco Bartolucci, medico estetico, spiega come preparare delle creme per la cura del viso e delle mani in questa fase2.

Martedì 12 maggio si avrà la presenza di Francesca Rocco e Giovanni Masiero, che mostreranno come giocano con la loro piccola Ginevra. E poi l’onicotecnica Michela May, con idee per la cura delle mani, e lo Chef Simone Finetti che mette sul piatto una delle sue ricette.

Mercoledì 13 maggio sarà la voglia di Annalisa Minetti, che mostrerà esercizi di fitness da fare in casa, la nutrizionista Daniela Morandi, con i consigli per un’alimentazione corretta, e l’Estetista Cinica Cristina Fogazzi che consiglia come superare la cellulite, mentre Stefano Bonomi spiega come spuntare a casa la frangetta.

Giovedì 14 maggio ecco invece il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, che mostrerà come fare le pizze, e Davide De Marinis che parlerà del suo nuovo brano, Andrà tutto bene, scritto in quarantena a scopo benefico.

Venerdì 15 maggio infine Filippo Nardi con Bianca Guaccero, rilancia le lezioni di inglese/bitontino; Michela Coppa, lancia una ricetta per preparare una tisana.

E’ poi la volta di Silvia Lora Ronco, maestra d’arte floreale meglio conosciuta come Silviadeifiori, che indicherà come fare un centrotavola con frutta e verdura di stagione. Chiude, coi suoi dj-set virtuali, Jo Squillo.

