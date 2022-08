Di Battista: non ci sono le condizioni per una mia candidatura

“Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche”. Sono le parole di Di Battista in merito alle ipotesi relative alla sua presenza tra i candidati per le prossime elezioni politiche.

Di Battista chiarisce di aver sentito Giuseppe Conte e “anche parlando con lui”, aver “compreso che ci sono tante componenti dell’attuale M5s che non mi vogliono, da Grillo passando per Fico”. L’ex 5s poi su Conte afferma: “E’ stato molto sincero”, “è un galantuomo”.

E Conte, su Di Battista invece come si è espresso? “Con Di Battista su alcune questioni politiche non siamo d’accordo. Ad esempio ho sempre detto che non discuteremo la nostra posizione euro-atlantica. Ma l’importante in questi contesti è la postura politica, io non prendo ordini da Washington. Io sono l’unico leader politico che non va a Washington a prendere ordini. Io sono leale con tutti i nostri alleati ma difendo gli interessi degli italiani in modo vero, non faccio come la Meloni che va lì a Washington e si va a raccomandare per cercare di governare. Su alcune questioni di politica internazionale con Di Battista non ci ritroviamo. Oggi il M5s è un movimento strutturato, dove c’è una linea politica che bisogna condividere, se non la si condivide nascono delle difficoltà, lui ha delle opinioni diverse”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle.