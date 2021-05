Di Battista: “Non so ancora se farò un mio partito”

Alessandro Di Battista esclude, almeno per ora, la costituzione di un suo partito. “Non ci ho ancora pensato. A chi mi dice di tornare nel Movimento cinque stelle rispondo che mi sederei al tavolo solo se uscissero dal governo”, dice Di Battista al ‘Corsera’.

Che consigli dà a Luigi Di Maio? “Sono uscito dal M5S e non do consigli a nessuno”, taglia corto ‘Dibba’. E’ pronto a sostenere Virginia Raggi a sindaco di Roma per il bis? ”Qualora Virginia me lo chiedesse, io la sosterrei in prima linea”, assicura quindi al ‘Corsera.