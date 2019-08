Di Caprio ‘cuore verde’: donati 5 milioni per l’Amazzonia

È stato uno dei primi a mobilitarsi quando i ‘polmoni della terra’ sono andati a fuoco. Leonardo Di Caprio non ha mai fatto mistero dell’amore profondo che prova per la natura e non perde occasione per dimostrarlo con messaggi social (il suo profilo Instagram è quasi interamente dedicato a messaggi pro natura) e con gesti di generosità.

In questo senso l’attore ha fondato «Earth Alliance», un’associazione ambientalista creata con Laurene Powell Jobs e Brian Sheth con lo scopo di salvaguardare la foresta pluviale sudamericana dagli incedi che stanno devastando l’Amazzonia. L’attore, come dichiarato attraverso diversi messaggi postati sui social, ha creato un fondo di 5 milioni per l’emergenza invitando ad altre donazioni.

Di Caprio e la sua ‘Earth Alliance’: “Senza l’Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra”.

Di Caprio ha esteso l’invito a donare a tutti i suoi follower attraverso diversi video postati sul suo profilo Instagram: “Costituito un fondo d’emergenza per la foresta amazzonica di 5 milioni di dollari per le risorse critiche per le comunità indigene e per i partner locali che lavorano per proteggere la biodiversità dell’Amazzonia dall’ondata di incendi. Il fondo sarà destinato a cinque organizzazioni locali che combattono gli incendi, proteggono le terre indigene e forniscono soccorso alle comunità colpite”.

Ha poi aggiunto l’attore: “Tutte le tue donazioni andranno ai partner che lavorano sul campo. Senza l’Amazzonia, non possiamo tenere sotto controllo il riscaldamento della Terra. I polmoni del pianeta sono in fiamme (…) L’Amazzonia ha bisogno di più delle nostre preghiere”, ha concluso Di Caprio.