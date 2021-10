Di Maio a Raggi: “Rimani una grande risorsa preziosa per il Movimento 5 Stelle”

Di Maio a Raggi: “Rimani una grande risorsa preziosa per il Movimento...

Il Movimento 5 Stelle saluta lo scranno del Campidoglio, ma in altre grandi città il consenso è arrivato addirittura al si sotto della soglia di sopravvivenza. Un risultato deludente, prevedibile. Ma non nelle proporzioni. Virginia Raggi, la sindaca uscente di Roma, ci ha sperato solo per qualche minuto.

Quando il primo exit poll la dava appaiata al centrosinistra ha covato il sogno di arrivare al ballottaggio, ma la speranza s’è infranta sulle successive proiezioni. E stamattina è arrivata l’ultima batosta: anche l’esordiente Carlo Calenda l’ha superata nelle gerarchie, piazzandosi al terzo posto. La parabola di Raggi, iniziata con un 67& di consensi al ballottaggio del 2016 si è chiusa nel modo più triste possibile.

Nonostante questo il M5s le conferma il suo appoggio. A farlo è uno dei leader, Luigi Di Maio, che su Facebook ha scritto: “Grazie Virginia Raggi, per tutto quello che hai fatto”, “hai dato prova di essere una grande risorsa per il MoVimento 5 Stelle e rimarrai una figura preziosa per la nostra comunità”.

Conclude il messaggio del ministro: “Il tuo impegno e i tuoi risultati sul campo sono un prezioso bagaglio da mettere a disposizione di tutti gli amministratori del MoVimento. Dobbiamo fare tesoro di queste esperienze di governo locale, valorizzando le competenze, a partire dalle tue”.