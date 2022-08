(Adnkronos) – “Gli ucraini non stanno difendendo solo la loro libertà, ma stanno difendendo la libertà di tutta l’Europa, stanno difendendo noi europei”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una visita a Irpin, in Ucraina. “Noi non potevamo che aiutare questo popolo e fornirgli tutto l’aiuto possibile per difendersi dall’invasore, che è la Russia”, ha aggiunto.