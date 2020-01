Diana Del Bufalo, chi è: età, carriera vita privata, Paolo Ruffini, Instagram dell’attrice

Conosciuta da moltissime persone non soltanto per le sue doti professionali e quelle estetiche ma anche per la relazione con il noto personaggio televisivo Paolo Ruffini, la bella e brava attrice Diana Del Bufalo è senza dubbio una delle più in ascesa dal punto di vista mediatico.

Ma cosa sappiamo di lei? Chi è Diana Del Bufalo, quanti anni ha, come ha iniziato la sua carriera, e cosa c’è nella sua vita privata, tra storie d’amore, abitudini e hobby? Andiamo a conoscerla più da vicino.

Diana Del Bufalo, chi è: anni, professione, flirt e storia d’amore con Paolo Ruffini

L’attrice nata ad Amici e nota per le sue storie d’amore, specie quella con Paolo Ruffini, ha in realtà molto da raccontare. Diana Del Bufalo, classe 1990, è oggi considerata una delle attrici e conduttrici italiane più apprezzate.

E’ venuta fuori dal talent ‘Amici di Maria De Filippi‘, al quale nel 2010: era molto apprezzata e al momento della sua eliminazione montò una polemica, tanto che Platinette inscenò una protesta in studio.

Il boom mediatico e le sue doti la lanciarono verso l’esordio televisivo in ‘Mai dire Amici‘, format ideato dalla Gialappa’s Band, che la volle come conduttrice.

Diana Del Bufalo, chi è: dalla TV al Cinema

Il suo successo non si limita alla tv ma sbarca anche al cinema: l’esordio sul grande schermo arriva come coprotagonista del film di Massimo Boldi ‘Matrimonio a Parigi’.

Nel contempo prosegue l’avventura presso lo schermo televisivo, come conduttrice e inviata di format di successo.

Nel 2015 viene scelta per la conduzione di ‘Colorado Cafè’, e questa scelta sarà anche fondamentale per l’intera sua vita anche privata. Nel contempo partecipa anche a fiction: 2017 ha il ruolo di Rita in ‘C’era una volta Studio Uno’, e poi partecipa alla quarta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, che la rende popolarissima, dal momento che la serie arriva addirittura a ben sei milioni di telespettatori.

Poi l’attrice si eleva anco più sul fronte cinematografico: nel 2018 fa parte della commedia ‘Puoi baciare lo sposo’, di Alessandro Genovesi, e poi entra ne “La Profezia dell’Armadillo’, remind cinematografico di una novella grafica di Zerocalcare.

Esce poi ‘Attenti al gorilla’ di Luca Miniero, in cui è insieme a Frank Matano e Cristiana Capotondi. A gennaio 2019 torna con ‘L’agenzia dei bugiardi’ di Volfango De Biasi, mentre il 7 febbraio con ’10 giorni senza mamma’, sempre di Alessandro Genovesi.

Diana Del Bufalo, chi è: la vita privata a Paolo Ruffini

Galeotto fu ‘Colorado Cafè’: è infatti lì che l’attrice incontra l’attore Paolo Ruffini e la vita di entrambi cambia. La vita privata di Diana Del Bufalo è profondamente influenzata dalla relazione con Paolo Ruffini.

L’attrice è stata fidanzata con il collega Paolo Ruffini dopo un primo iniziale flirt: la coppia si è nel 2015 proprio frequentandosi durante il programma di Italia 1 Colorado Café e da allora ha vissuto momenti altalenanti. Paolo Ruffini aveva anche lasciato la moglie, per lei.

A Diana Del Bufalo è stata al centro di rumors per quanto concerne una ipotetica relazione con Cristiano Caccamo, dopo una vacanza dei due alle Maldive. Inoltre la coppia Del Bufalo-Ruffini si era lasciata nell’estate 2017.

In quella fare pare che lei abbia avuto una storia con Valerio Finocchi. I due sono poi tornati insieme, come dichiarato da Paolo Ruffini in una puntata della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’, ma poi proprio di recente le cose sembrano non andare più benissimo tra lei e il conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa.

