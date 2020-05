Diana Del Bufalo, età e vita sentimentale dell’attrice

Cantante, comica e attrice. Ma non solo. Il variegato mondo di Diana Del Bufalo l’ha portata ad essere una delle artiste più apprezzata del mondo dello spettacolo. Nata a Roma nel 1990 (ha 30 anni), figlia di una cantante lirica e di un architetto e docente universitario.

Coltiva la sua passione per l’arte fin da piccola, entrando in età adolescenziale nel talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, in veste di cantante. Nel 2011 recita in un film con Massimo Boldi che le dà l’opportunità di misurarsi con la recitazione. Una novità che le permette di scoprire la sua vera vocazione. Quella per la commedia.

Diana Del Bufalo è ad oggi una delle attrici comiche (e non solo) più apprezzate e famoso del panorama italiano. Di recente è stata protagonista di diverse ospitate televisive per via della separazione con Paolo Ruffini, con cui ha avuto una relazione di 4 anni.

Una storia finita male e di cui l’attrice ha parlato spesso attraverso il piccolo schermo. Attualmente la situazione sentimentale della ragazza è nebulosa, e non si conosce l’eventuale partner dell’attrice, che intanto si concentra sul suo lavoro. Non mancano le richieste per averla ospite in qualche film o programma televisivo. Come ad esempio l’Eredità versione Vip.