Diana, William e Harry insieme per inaugurare la statua dedicata alla mamma

William e Harry, per la prima volta di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre Diana, che oggi avrebbe compiuto 60 anni. I duchi di Cambridge e del Sussex non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, lo scorso aprile. La statua si trova nel Sunken Garden, uno dei giardini di Kensington Palace, residenza londinese di Diana durante gli anni di matrimonio col principe Carlo.

A commissionarla, nel 2017, sono stati gli stessi William e Harry, auspicando che la statua faccia riflettere i visitatori di Kensington Palace sulla “vita e l’eredità” di Diana. Il fratello dell’ex principessa del Galles, Charles Spencer, era anch’egli presente alla cerimonia.

Harry, che vive negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Marklee ai loro due figli, è atterrato in Inghilterra la scorsa settimana per completare il periodo di quarantena in tempo per l’evento di oggi. Kensington Palace ha spiegato che Sunken Garden era “uno dei luoghi preferiti della principessa”.

Per il giardino, completamente ridisegnato per accogliere la statua, informa la Bbc, sono stati piantati oltre 4mila fiori. L’apertura al pubblico, che sarà gratuita, avverrà a partire da domani, in linea con gli orari di apertura di Kensington Palace.