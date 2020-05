Dichiarazione dei Redditi 2020: elenco spese deducibili e detraibili, quali sono, a chi spettano, come fare, tempi, moduli

Nei giorni della Fase2 da coronavirus, durante la quale stanno venendo fuori tutte le informazioni e le indicazioni tecnico – pratiche per poter aderire ai vari bonus e contributi che il Governo Conte ha previsto, all’interno del Decreto Rilancio, per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 e dunque sostenere famiglie, imprese e lavoratori automi, sta tornando di estrema attualità qualunque tipo di percorso di gestione economica e fiscale, fosse riferito a aziende o a cittadini privati, volto al cosiddetto ‘recupero’ di risorse pecuniarie.

Nulla di più attuale, in tal senso, del chiarimento di quelle che sono le spese deducibili e detraibili dalla Dichiarazione dei Redditi 2020: una prassi, come noto, che prescinde dalla stretta attualità legata alla emergenza da coronavirus, e che interessa un voluminoso gruppo di cittadini.

Andiamo dunque a vederci chiaro in tal senso.

Dichiarazione dei Redditi 2020: elenco spese deducibili e detraibili

Nell’ambito della dichiarazione dei redditi 2020 quali sono le spese deducibili e detraibili da scaricare dal modello 730 e modello Redditi? Ecco tutte le informazioni circa il ‘recupero’ delle tante voci recuperabili e degli investimenti in funzione di familiari, figli e coniuge a carico.

Come noto infatti è un diritto di ogni contribuente in sede di redazione del modello 730 e del Modello Redditi, di portare in detrazione o in deduzione, diverse spese ed oneri sostenuti nell’anno precedente, al fine di abbassare l’importo delle tasse dovute.

Nel dettaglio, nella dichiarazione dei redditi 2020 l’elenco delle spese detraibili racchiude quelle spese che il contribuente può detrarre anche se effettuate a suo nome o per conto del familiare a carico.

La detrazione 730 e Unico, è dunque l’agevolazione che consente al contribuente di scaricare le spesa sostenute nell’anno precedente a quello di dichiarazione abbassando l’imposta IRPEF dovuta.

L’elenco spese deducibili 2020 riguardano, al contempo, tutte le voci di spesa che possono essere portate in deduzione dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Tali oneri deducibili devono essere dichiarati nel 730/2020 nel modello Redditi 2020.

Tra le spese deducibili 2020, troviamo per ricordarne alcune le spese per il versamento dei contributi obbligatori volontari o le erogazioni liberali a favore di Onlus, università e enti, che vanno proprio a ridurre il reddito complessivo sul quale calcolare l’imposta dovuta.

Spese deducibili e detraibili 2020 tracciabilità e tetto spesa

Con la nuova Legge di Bilancio 2020 sono state introdotte le seguenti novità circa le spese detraibili 2020.

Ovvero:

1) la possibilità di avvantaggiarsi delle detrazioni fiscali 2020 solo se si paga dal 1° gennaio 2020 con moneta elettronica o bonifico, proprio come i bonus edilizi per i lavori in casa o quelli per la riqualificazione energetica, che vengono riconosciuti solo se il contribuente paga la società che fa i lavori con bonifico bancario.

2) le detrazioni fiscali sono frubili per i contribuenti con redditi fino a 120.000 euro. Per chi ha redditi maggiori, la detrazione scende fino ad azzerarsi per i redditi sopra i 240mila euro.

La norma non si applica esclusivamente ad alcune tipologie di spesa, per le quali continua ad applicarsi la detrazione piena indipendentemente dal reddito. Vale a dire:

spese sanitarie,

mutuo prima casa,

prestiti o mutui agrari,

erogazioni liberali a società sportive dilettantistiche fino a 1500 euro.

Dichiarazione redditi 2020 spese per familiari a carico

Un capitolo importante della Dichiarazione dei redditi 2020 fa come noto riferimento alle spese per i familiari a carico: Il contribuente con la dichiarazione dei redditi può scaricare le spese sostenute a nome dei familiari a carico come il coniuge, figli, nipoti, genitori e simili.

Nell’elenco delle spese deducibili e spese detraibili che il contribuente può scaricare entro la scadenza 730 e Unico dichiarazione dei redditi, rientrano quelle per:

Coniuge non legalmente separato ed effettivamente separato;

non legalmente separato ed effettivamente separato; Figli : naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

: naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; Altri familiari Coniuge legalmente ed effettivamente separati, Nipoti, Genitori, Genitori adottivi, Generi e Nuore, Suoceri, Fratelli e Sorelle.

Nel 2020, il limite di reddito per essere considerati figli a carico, sale a 4.000 euro fino a 24 anni e poi a 2.840,51 euro per quelli di età maggiore,

Dichiarazione dei redditi 2020 spese coniuge

Dalla dichiarazione dei redditi 2020 il contribuente può scaricare come spese per il coniuge, e dunque detrarre i seguenti importi:

Detrazione per coniuge non separato legalmente:

1) 800 euro fino a 15.000 euro di reddito.

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore di 15 mila e fino a 40.000 euro;

3) 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. In questo caso la detrazione spetta per la parte che eccede i 40 mila.

La detrazione coniuge a carico è aumentata di:

10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro.

20 euro, se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro.

30 euro se è superiore a 34.700 ma sotto i 35.000 euro;

20 euro se superiore a 35.000 euro ma sotto i 35.100 euro;

10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro.

In più, aseguito dell’entrata in vigore delle nuove norme sulle Unioni Civili, a coloro che rientrano in una Unione Civile spetta la stessa detrazione riconosciuta al coniuge.

Spese detraibili per i figli a carico 2020

Quanto alle spese detraibili 2020 del contribuente familiari a carico in particolar modo le detrazioni figli a carico corrispondono a:

per i figli di età inferiore o uguale a 3 anni , una detrazione base d i 1.220 Euro ;

, una detrazione base d ; per i figli a carico con più di 3 anni: la detrazione è pari a 950 Euro per ciascun figlio;

per i figli portatori di handicap : prevista una quota aggiuntiva fino a 800 euro.

: prevista una quota aggiuntiva fino a Nessuno sconto sui redditi oltre i 95.000 euro.

