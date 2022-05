Dichiarazione dei redditi 2022, quali documenti servono

Se si discute di dichiarazione dei redditi bisogna ricordare che dal 23 maggio è presente il modello 730/2022 precompilato. Ma quali sono i documenti che ci servono per la nostra dichiarazione? Che cosa possiamo e dobbiamo fare o ricordare nel merito?

Sul tema della dichiarazione dei redditi ricordiamo che è possibile redigerla in modo autonomo sul portale dell’Inps, compilando il modello precompilato. Oppure, come fanno molti, possiamo andare dai caf e patronati e farci seguire la pratica.

Dichiarazione dei redditi 2022, come fare

In particolare dobbiamo sempre prestare attenzione ai documenti utili per la dichiarazione dei redditi con modello 730/2022. Il caf o il patronato, in genere, sono in grado di fornire tutte le informazioni e le precisazioni che ci occorrono, e il loro supporto spesso è vitale per chi è abbastanza a digiuno o poco avvezzo sul modo in cui occorre sbrogliare la matassa delle dichiarazioni.

In genere i patronati chiedono dei documenti personali necessari in relazione alla redazione del modello 730/2022. Si parte dai più normali e ordinari files relativi alla persona che va a eseguire la dichiarazione dei redditi, vale a dire il documento d’identità e la tessera sanitaria con relativo codice fiscale.

Quanto ai documenti dei familiari a carico, ad oggi non è necessario il documento d’identità in quanto è richiesto appena il codice fiscale.

Per i lavoratori dipendenti sono invece necessari anche i titoli di riconoscimento, vale a dire i dati del datore di lavoro, che in qualità di sostituto d’imposta, va a realizzare il conguaglio a debito e a credito.

Come tutti sanno, in sede di dichiarazione è possibile ‘scaricare’ alcune particolari spese affrontate nel periodo di riferimento, in particolare quelle di natura Medica. Dunque fanno bene quei cittadini che conservano scontrini di pagamento, che vanno mostrati al caf, o allegati alla dichiarazione autonoma.