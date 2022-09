Dichiarazione di UPF in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite

L’Universal Peace Federation, e la sua rete mondiale di Ambasciatori di pace, sostengono la Giornata Internazionale della Pace 2022 delle Nazioni Unite, dedicata al tema ‘Porre fine al razzismo. Costruisci la pace’.

Il 21 settembre infatti, i capitoli di UPF in tutto il mondo si uniranno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dedicheranno questa giornata a “rafforzare gli ideali di pace, osservando ventiquattroore di non violenza edicessate il fuoco“.

Il Segretario generale António Guterres ha dichiarato:“Il razzismo continua ad avvelenare le istituzioni, le strutture sociali e la vita quotidiana in ogni società. Continua ad essere un fattore di costante disuguaglianza. E continua a negare alle persone i loro diritti umani fondamentali. Destabilizza le società, mina le democrazie, erode la legittimità dei governi e… i collegamenti tra razzismo e disuguaglianza di genere sono inequivocabili”.

UPF è impegnata a costruire un mondo di pace basato sulla ferma convinzione che siamo una famiglia umana creata da Dio e che trattare le persone con dignità e rispetto, indipendentemente dalla loro razza, ideologia o religione è la via principale per un mondo di pace.

È estremamente importante che in questo momento storico la comunità globale delle nazioni lavori insieme in collaborazione e partenariato con le varie istituzioni del sistema delle Nazioni Unite, e con i rappresentanti della società civile, le organizzazioni confessionali e gli enti del settore privato. Poiché i conflitti continuano a scoppiare in tutto il mondo, i gruppi vulnerabili come le minoranze razziali, i poveri e i malati sono stati colpiti molto più duramente di altri. La discriminazione basata sulla razza in qualsiasi forma–incitamento all’odio o alla violenza, non è tollerata dalle Nazioni Unite, né da Universal Peace Federation, e né dalla nostra famiglia di associazioni ed iniziative.

Il messaggio di UPF è che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nello sviluppo della pace e che combattere il razzismo è un modo cruciale per contribuire alla costruzione di un mondo pacificato duraturo. La nostra rete mondiale incoraggia tutti i nostri membri e amici a rispettare l’innata dignità data da Dio che è in tutte le persone.

UPF organizza regolarmente seminari, simposi e attività per promuovere il principio che ogni persona ha un valore unico, come conferito dal nostro Creatore. Impegnandoci in un dialogo rispettoso possiamo imparare gli uni dagli altri e siamo in grado di ampliare la sfera della compassione, del rispetto reciproco e della cooperazione tra persone di tutte le razze, religioni,nazionalità e culture.

L’impegno dei governi è essenziale per questo compito. Tuttavia, gli strumenti di governo richiedono il supporto di un’ampia gamma di parti interessate. Per questo motivo è importante stabilire partenariati tra governi e attori non statali, comprese le ONG ,le organizzazioni confessionali e le imprese del settore privato. Attraverso la partnership abbiamo maggiori possibilità di raggiungere il successo.

Problemi come il cambiamento climatico, la povertà, la fame, la mancanza di acqua pulita e diservizi igienico-sanitarie la disuguaglianza sono molto diffusi, causando sofferenza a troppi membri della nostra famiglia umana. Dobbiamo fare tutto il possibile per alleviare questi patimenti e contribuire a un mondo di pace, di sviluppo sostenibile e di prosperità per tutti.

UPF s’impegna quindi a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite e appoggia pienamente gli sforzi per raggiungere gli Obiettividi Sviluppo Sostenibile (SDG), anche in virtù di una comprovata esperienza di programmi che sono del tutto coerenti con l’agenda SDG.

In particolare, UPF ha realizzato un’ampia gamma di progetti volti a rafforzare le famiglie come fattore che contribuisce alla costruzione di una società stabile e sana ed a promuovere l’alfabetizzazione e un’istruzione di qualità per donne, ragazzi e ragazze. Le iniziative di costruzione della pace di UPF – finalizzate sia alla prevenzione dei conflitti sia al consolidamento della pace post bellica – aiutano a realizzare società stabili e inclusive.

Dunque, anche quest’anno continua nella sua tradizione di sostenere la Giornata internazionale della pace, incoraggiando tutti i suoi capitoli ed i membri in tutto il mondo a unirsi ad altri per celebrare questo importante giorno, contribuendo così alla costruzione di un mondo di pace duratura.

