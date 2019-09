Dieta Adriano Panzironi Life 120 a Non è la d‘Urso su Canale 5, Cecchi Paone tuona: “Sono solo stupidaggini”. Ecco cosa è successo

“Sono solo stupidaggini“: é cosí che viene bollata la ormai notissima Dieta di Adriano Panzironi da parte del noto giornalista, divulgatore scientifico e personaggio tv Cecchi Paone.

Ma che cosa é successo esattamente? Perché, e dove e quando Cecchi Paone ha attaccato cosí Panzironi? Ecco quanto é accaduto.

Dieta Adriano Panzironi Life 120 a Non é la d´Urso su Canale 5, Cecchi Paone critica l´ideatore della dieta. Ecco come, quando e perché

Adriano Panzironi si é presentato in Tv, ancora una volta, questa volta su Canale 5 nel noto programma di Barbara d´Urso per parlare diffusamente della sua dieta.

Ma nello studio di Live-Non è la d’Urso é stato attaccato duramente dagli opinionisti intanto che veniva difeso dai suoi seguaci.

I suo fan si fanno chiamare gli angeli di Panzironi, e si dicono entusiasti della controversa dieta creata da Adriano Panzironi.

Come noto l’inventore di questo regime alimentare, di cui si parla ormai ovunque, non è medico, né farmacista, né nutrizionista, tuttavia a fronte dei suoi studi di dice certo di quanto afferma.

Ovvero, promette di far vivere 120 anni le persone che seguono il suo stile di vita. L’ideatore di Life 120 in questo senso ha dovuto subire le critiche degli opinionisti di Live-Non è la d’Urso.

In particolare Alessandro Cecchi Paone attacca direttamente la persona prima ancora della dieta: “Non ha titolo per dire niente. Non può andare contro il consenso medico e scientifico. Dice stupidaggini. Ognuno di noi deve studiare. Questo signore può anche dire che suo nonno vola, ma conta quanto quello che dice sull’alimentazione. La gente che lo segue non è consapevole, è plagiata”.

La risposta di Adriano Panzironi non si é fatta attendere.

“Sarà il centesimo giornalista che sarà denunciato per diffamazione a mezzo stampa”, risponde Panzironi.

In studio è presente anche un nugolo di persone, seguaci del programma Life 120.

Si ricorda che Adriano Panzironi è stato denunciato dall’ordine dei medici. Il dottor Maurizio Scassola, intervistato dalle telecamere di Live, dichiara: “Le persone vengono trattate come mero strumento commerciale. Nulla a che vedere con la medicina”