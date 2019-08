Dieta, salute, corpo: Cosa significa bruciare i grassi?

Dappertutto, tutti i giorni, specie d’estate, non si fa che leggere articoli o sentire persone parlare della necessità di bruciare i grassi.

Questo, sarebbe, per molti, il vero segreto per un equilibrio dietetico ottimale e per una situazione di salute più che positiva. Oltre che, in effetti, un alleato per la cosiddetta prova costume.

In piena estate tutti vogliono bruciare i grassi. Ma cosa significa?

Ma in effetti bruciare più grassi cosa significa?

In linea di massima si dice che si cerca di bruciare più grassi per dimagrire, dal momento che i grassi rappresentano l’entità del tessuto adiposo. Bruciare i grassi, dunque, letteralmente, dovrebbe implicare un minore quantitativo di adipe nel corpo.

Ma cosa significa nel concreto bruciare più grassi? Dal punto di vista pratico, poco o niente.

La stessa idea di “aumento del consumo lipidico” è di fatto sorpassata nel settore della dietologia, anche se ancora oggi sono in tanti ad avere una posizione radicalmente opposta.

Tuttavia, dal punto di vista medico, l’espressione è in ogni caso sbagliata perchè fondamentalmente i grassi o lipidi non si bruciano, ma scientificamente si ossidano in presenza di ossigeno.

L’assorbimento metabolico dei grassi è prodotto da quello dei glucidi e quel che interessa nel caso si volesse dimagrire è il quantitativo calorico sul medio e lungo termine di un regime alimentare.

Quindi, in pratica, non dipende tutto dai grassi, come sembra ovvio.

Per dimagrire è basilare in pratica generare un bilancio calorico negativo, cioè consumare più energia di quella che si ricava dagli alimenti della dieta. E non sempre sono solo i grassi quelli che producono il disavanzo in eccesso, anzi.

La gran parte della produzione energetica si verifica in presenza di ossigeno: glucidi e lipidi calorici vengono usari dal corpo per la rigenerazione delle energia tramite l metabolismo aerobico.

Quindi, per accrescere il consumo calorico generale, soprattutto di ordine di grassi, è consigliabile praticare attività aerobica: più viene protratta maggiori vantaggi energetici garantisce. Al di là di quanti grassi si abbiano da ‘bruciare’ oppure no.