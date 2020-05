Dieta Sirt: cos’è, come funziona e quali sono i cibi che fanno dimagrire come Adele

Dieta Sirt: cos’è, come funziona e quali sono i cibi che fanno...

Dopo che la foto di Adele magra è diventata virale, sono tantissime le persone che si sono interessate alla dieta Sirt, il regime alimentare che stimola il metabolismo e ha permesso alla cantante ex curvy di dimagrire 30 chili.

La dieta Sirt, detta anche del gene magro, è basata su un concetto semplice: quello di consigliare cosa mangiare, e non di eliminare gli alimenti. Esistono infatti i cibi sirt, che contribuiscono a bruciare i grassi e dimagrire. Scopriamo di più e vediamo quali sono gli alimenti sirt che si possono introdurre nella nostra dieta.

Cibi sirt: l’elenco dei cibi che aumentano il metabolismo e fanno dimagrire. Ecco gli alimenti sirt che non devono mancare nella nostra dieta

La dieta Sirt è stata inventata da due medici nutrizionisti, Aidan Goggins e Glen Matten che ne hanno parlato nel libro Sirt, la dieta del gene magro.

Si basa sui cibi Sirt, ovvero composte di sostanze che attivano le sirtuine, o geni della magrezza, che sono gli stessi che si attivano quando si digiuna.

Si tratta di geni che regolano il metabolismo e ci aiutano a bruciare i grassi, oltre a regolare l’umore e la lunga vita. La dieta Sirt promette di far dimagrire ben 3 kg già nella prima settimana di adozione, grazie all’uso di cibi che sono anche facilmente reperibili e buoni da mangiare.

Scopriamo allora otto cibi Sirt che puoi facilmente introdurre nella tua dieta:

Peperoncino

Oltre a dare una marcia in più ai nostri piatti, il peperoncino è ricco di sirtuine per cui un perfetto cibo Sirt. Meglie se si utilizza il peperoncino thailandese, ma occhio alla quantità perché è più piccante di quelli normali.

Cioccolato

Ebbene sì, il cioccolato aiuta a dimagrire! L’importante è che sia cacao all’85% e non trattato con alcali, che riducono l’attività delle sirtuine. Si consiglia di mangiare tre quadratini di cioccolato al giorno per una dieta ottimale.

Tè verde

Fra i benefici del tè verde c’è anche il fatto di essere un alimento Sirt. Contribuisce alla perdita dei grassi, e la migliore varietà è il Matcha, che se bevuto con del succo di limone è un ottimo attivatore di sirtuine.

Levistico

Non tutti lo conoscono, per cui è utile sapere che è simile a sedano e prezzemolo, dall’aroma più intenso. Si possono usare le foglie e il gambo, per dare sapore a zuppe, minestre, piatti con legumi e patate.

Caffè

Come il tè verde anche il caffè è un cibo Sirt efficace. Secondo questa dieta, si possono bene fino a 5 tazzine al giorno purché non si esageri con lo zucchero. Occhio a non aggiungere latte: riduce l’efficacia a livello Sirt.

Vino rosso

Anche il vino rosso è un alimento Sirt. Fra tutti meglio il Pinot nero che è in grado di attivare bene le sirtuine. Oltre ad accompagnare i pasti, è bene utilizzarlo per cucinare quando la ricetta lo consente.

Fragole

Fra la frutta sicuramente le fragole sono un perfetto alimento Sirt. Si possono mangiare o utilizzarle in acqua per creare una bevanta che stimola le sirtuine. Bene anche i succhi di frutta, purché fatti in casa e senza zuccheri aggiunti.

Noci

Un perfetto spuntino Sirt è rappresentato da tre noci, che stimolano le sirtuine. Bene aggiungere le noci nei vari piatti che lo consentono, visto che sono un alimento ricco di grassi “buoni” che abbassano anche il colesterolo.