Dieta veloce, ecco come perdere 5 kg in un lampo

Amici della dieta, appassionati di fitness e di benessere, la prova costume non deve essere necessariamente un gramma.

Con l’estate ormai nel clou, è possibile infatti perdere peso rapidamente, e dire addio a quei fastidiosi chili in eccesso con molta facilità. In che modo? Con quella che viene definita ‘dieta veloce’.

Che cosa è la dieta veloce? Ecco come perdere 5 kg subito

Vuoi perdere 5 kg in un flash? Ecco che arriva la dieta veloce, un modo efficace secondo gli specialisti, per perdere 5 kg. Un tipo particolare di approccio alimentare, questo della dieta veloce, che sta prendendo piede rapidamente e che si differenzia da altri sistemi simili.

Come, ad esempio, quello della cosiddetta dieta Plank che è solo una dieta proteica. Questa dieta veloce, invece, comprende anche i carboidrati, del tipo integrale o della frutta. Ed è sostanzialmente una dieta mirata per chi non riesce a buttare giù quei pochi, ultimi chili fastidiosi in eccesso.

Si tratta, in pratica, di una dieta ipocalorica che consente di buttar giù ovvero 5 kg in una settimana al massimo. Una promessa elevata. Possibile? E come si fa a dimagrire così velocemente?

Il trucco della dieta veloce? Eccolo: sono i pasti numerosi con un buon contenuto di proteine, perfetti per chi è attanagliato, di continuo, dai morsi fame. La dieta veloce va affiancata poi a un’ora di passeggiata ogni giorno.

Per ch volesse, esiste anche un quadro generalizzato della dieta veloce.

Lunedì

Colazione: 1 bicchiere di succo di frutta senza zucchero e 2 fette biscottate integrali

Pranzo:1 insalata mista,150 grammi di prosciutto crudo e 30 grammi di pane integrale

Cena:1 insalata condita con limone e poco olio (un cucchiaino) 1 fettina di carne cotta sulla piastra

Martedì

Colazione:1 tazza d’orzo senza zucchero e 1 bicchiere di succo di frutta senza zucchero

Pranzo: 2 uova sode, tonno e 1 insalata mista

Cena: 80 grammi di spaghetti al pomodoro con 2 cucchiaini di parmigiano

Mercoledì:

Colazione: 1 caffè non zucchero e 1 yogurt magro con cereali integrali

Pranzo: 80 grammi di bresaola con rucola e parmigiano, 50 grammi di pane integrale

Cena: Verdura a piacere condita con poco olio e pesce cucinato in forno o al vapore

Giovedì:

Colazione: 1 succo di frutta fresca e 3 fette biscottate integrali

Pranzo: 1 gelato di frutta e verdura a piacere condita con poco olio (un cucchiaino)

Cena: 1 uovo sodo e 2 bruschette con olio e pomodori

Venerdì:

Colazione: 1 caffè senza zucchero e 2 fette biscottate integrali

Pranzo: 1 trancio di pizza margherita e 1 frutto

Cena: 1 insalata condita con limone e un cucchiaino d’olio e una fettina di carne bianca a scelta tra pollo, tacchino e coniglio