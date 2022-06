Digital Talk – “Scelte di salute. Farmaci generici: una scelta di valore in farmacia”

(Adnkronos) – L’89% degli Italiani li conosce ma ad oggi solo 1 confezione su 5 dei farmaci che esce dalla farmacia è un equivalente.

Eppure, su consiglio del farmacista, l’84% degli intervistati afferma che lo acquisterebbe.

Sono questi alcuni dei dati emersi dal sondaggio realizzato da Emg Different su cui si confronteranno gli esperti al talk di approfondimento “Scelte di salute. Farmaci generici: una scelta di valore in farmacia” – promosso da Sandoz – che verrà trasmesso in diretta streaming il 13 luglio alle 17.45 sui canali web di AdnKronos www.adnkronos.com e nel profilo Youtube AdnKronos (youtube.com/adnkronos)

Il sondaggio evidenzia inoltre che il 71% degli intervistati manifesta la necessità di una campagna di informazione sul tema degli equivalenti: sembra non esservi dubbio sulla loro efficacia e sicurezza ma continua ad essere stimato in 1miliardo di euro/anno quello che gli italiani spendono per usare farmaci di marca, pagando la differenza di prezzo tra il farmaco equivalente (rimborsato dal sistema sanitario nazionale) e il suo corrispettivo brandizzato.

Anche di questo si parlerà al talk a cui prenderanno parte autorevoli ospiti:

Tiziana Nicoletti – Responsabile Coordinamento nazionale Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva



Andrea Cicconetti – Presidente Federfarma Roma



Enrica Tornielli – Pharmaceutical Affairs Head di Sandoz Italia