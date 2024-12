DIGITALE. PROTOCOLLO POLIZIA-CYBER SECURITY ITALY FOUNDATION

La Polizia di Stato e la Cyber Security Italy Foundation hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere l’educazione digitale e le competenze in cybersicurezza tra i giovani. Il documento, siglato dal Direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli e dal Presidente Marco Gabriele Proietti, prevede attività di formazione nelle scuole e la valorizzazione delle carriere nel settore digitale all’interno della polizia. L’iniziativa mira a contrastare i crimini informatici e ad educare i giovani sui rischi del territorio online. Tra le iniziative già strutturate, vi sono progetti di formazione per ragazzi con disabilità e programmi di educazione alla cybersicurezza negli istituti di pena.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it