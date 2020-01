Diletta Leotta a Sanremo. “Sarà il mio stadio”

Né Sky né DAZN, il campo di Diletta Leotta questa volta sarà Sanremo, terreno lontano dal mondo dal calcio, ma comunque sempre sotto i riflettori. La bella conduttrice sarà uno dei volti femminili del palco dell’Ariston, che vedrà come padrone di casa Amadeus. Insieme a Diletta ci saranno Antonella Clerici e Georgina, moglie di Ronaldo, tanto per rimanere in ambito calcistico.

Dopo anni di Tv e radio Diletta Leotta sarà protagonista del palco televisivo più ambito d’Italia, che ogni anno catalizza l’attenzione mediatica e quella del pubblico, che nel mese di febbraio parlerà solo di Sanremo. Diletta Leotta sarà una delle protagoniste indiscusse, e in un’intervista ha raccontato le sue sensazioni per la prossima grande avventura che l’aspetta.

“Sul palco nasceranno amicizie”

Il calcio sarà lontano, ma l’Ariston sarà il suo stadio. Ad annunciarlo la stessa Diletta: “L’Ariston sarà il mio stadio.Mi sentirò come a San Siro o al Bernabeu, quello sarà il mio stadio e, per la prima volta, avrò la possibilità di passare da bordo campo direttamente in campo, sperando di poter essere un buon centravanti”.

Nessuna prima donna, ma possibili amicizie da coltivare tra una canzone e l’altra. Diletta Leotta è stata chiara in questo: “Nasceranno amicizie, non ci saranno sfide tra noi. Sono contenta, ci sono tante donne con sfaccettature molto diverse l’una dall’altra. Sono particolarmente felice per la presenza di Antonella Clerici che mi ha dato un sacco di consigli e mi ha fatto da Cicerone a Sanremo, un palco che conosce molto bene”, ha concluso la presentatrice.