Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Le ipotesi

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Il dubbio si è insinuato nei pensieri dei fan e nei resoconti delle cronache rosa, attente ad ogni movimento di una delle coppie più chiacchierate dello star system italiano. La bella presentatrice e lo statuario pugile formano un’accoppiata singolare ma vincente.

I due però, ultimamente, non sono stati immortalati spesso insieme, e le loro apparizioni social sono state spesso solitarie. Ed è stato questo il primo campanello d’allarme per gli esperti di gossip, che già hanno ricamato intrecci amorosi e dispensato dubbi: e se Diletta e Toretto si fossero lasciati veramente? L’ipotesi è accreditata da un altro dettaglio: i due non sono in vacanza insieme.

Diletta e Daniele, vacanze separate

In un altro momento, forse, la decisione di trascorrere separatamente le vacanze non avrebbe nutrito alcun dubbio, ma le voci che già da alcuni giorni si rincorrono sulla coppia hanno gettato benzina sul fuoco di partenze separate. Diletta nella sua Sicilia, Daniele tra Ibiza e Formentera con gli amici.

Vacanze separate e crisi? Forse, ma non è detto. E’ probabile infatti che i due abbiano semplicemente deciso di trascorrere del tempo in famiglia o tra gli amici separati, lecito in tutte le coppie del mondo. Gli investigatori del gossip parlano però di crisi e addirittura di separazione. Solo il tempo potrà smentire o confermare l’indiscrezione. Intanto Diletta Leotta e Daniele Scardina si godono sole e mare.