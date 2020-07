Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic a cena insieme: ma è solo lavoro

E’ bastato uno scatto per infiammare il gossip: Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic immortalati a cena insieme dal settimanale Chi. La più popolare delle presentatrici televisive e il campione del Milan allo stesso tavolo. C’è qualcosa sotto? Si sono chiesti in tanti. Una domanda alimentata anche dalle voci di una rottura tra la showgirl e il pugile Daniele Scardina.

I due infatti, che fanno coppia fissa ormai da mesi, sono stati in vacanza insieme. Lei nella sua Sicilia, lui tra Ibiza e Formentera con gli amici. Un indizio che però non fa una prova, perché al momento tutto tace sull’eventuale fine della storia d’amore. E l’incontro con Zlatan non ha fatto altro che infittire il mistero. Ma con l’attaccante svedese si tratta solo di lavoro.

Cena di lavoro?

I due non erano soli a cena: c’erano anche due amiche della bella showgirl. I più maliziosi avranno pensato ad un possibile inizio di una nuova storia. Ma molto probabilmente non è così. Zlatan Ibrahimovic è infatti sposato e non perde occasione per dichiarare il suo amore verso la moglie. E cosa più importante: i due stanno lavorando allo stesso progetto.

Zlatan e Diletta sono stati infatti scelti come ambassador di un’app che permette di allenarsi ovunque seguiti a distanza da un personal trainer. Ecco spiegato anche lo scambio di messaggi social tra i due. Che non nasconde però l’inizio di una frequentazione ma un semplice rapporto lavorativo. Da cui, probabilmente, è nata anche una bella amicizia. Ed ecco spiegata quindi la cena.