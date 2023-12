Diletta Leotta: “Mi sento ancora ‘mamma dilettante’, altri figli? Due è numero perfetto”

(Adnkronos) – ”Non so se arriverà mai quel giorno in cui mi sentirò una mamma professionista, ogni giorno scopro che c’è qualcosa di nuovo da imparare, per ogni fase della crescita di tuo figlio devi settarti su nuove esigenze e trovo che sia un viaggio bellissimo”. Diletta Leotta, conduttrice di Dazn e celebre volto del calcio italiano e internazionale, in una intervista in esclusiva all’Adnkronos, parla della seconda stagione di ‘Mamma dilettante’, dieci puntate inedite prodotte da Dopcast, disponibili da oggi, ogni lunedì e giovedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast.

Per Leotta fare questa seconda edizione di ‘Mamma Dilettante’ senza il pancione ”è stato diverso perché per me la gravidanza è stato un momento magico – spiega – prima mi rendevo conto di non essere solo Diletta ma che Diletta era impossessata da Aria (la figlia di Leotta, ndr), perciò mi sono sentita un po’ più sola. Ho portato Aria qualche volta sul set ma non provi la stessa sensazione, quando sei incinta è tutto più speciale”.

Nella prima puntata di ‘Mamma Dilettante 2’ la conduttrice ospita la campionessa olimpionica Federica Pellegrini che fa da trait d’union tra le due stagioni. Pellegrini, in dolce attesa, parla della sua scelta di partorire in acqua e dell’importanza che lo sport dovrà avere nella crescita della sua bambina: “Ho scelto Federica perché è incinta per cui è stato come un passaggio di testimone – spiega Leotta – ho voluto iniziare il programma con una mamma in dolce attesa perché nell’ultima puntata di ‘Mamma Dilettante’ in cui avevo come ospite Michelle Hunziker, io ero ancora incinta, ed è stato come un passaggio di consegne. Chiacchierare con lei è stato bellissimo perché appena quattro mesi fa è nata Aria e quindi tutte le sensazioni che ha Federica le ho ancora io e sono molto nitide nella mia memoria. E’ stato meraviglioso ricordarle con lei che è incinta di 9 mesi”. E racconta cosa ha provato i primi istanti in cui ha visto sua figlia Aria: ”E’ difficile trovare le parole, all’inizio mi sono chiesta come era possibile che dentro la mia pancia c’era quella bambina, è una emozione impossibile da spiegare, giorno dopo giorno realizzavo quello che era successo, all’inizio è stato uno shock”, confessa.

Che padre è Loris Karius? ”Il mio compagno è un padre meraviglioso – sottolinea la conduttrice – i primi giorni subito dopo il parto mi ha aiutato tantissimo, ricordo che la notte prima era un ragazzo normale e il giorno dopo era un papà, cambiava i pannolini ad Aria la prendeva in braccio come se lo avesse sempre fatto. Inoltre si è preso cura di me perché dopo il parto cesareo ho attraversato dei giorni un po’ difficili. E’ stato sempre presente ed è sempre presente. Il nostro è stato un vero e proprio colpo di fulmine – ricorda la Leotta – era un momento della mia vita in cui non cercavo nulla, ero in vacanza con le mie amiche a Parigi per un weekend di sole donne e ho visto Loris per caso, è stato amore a prima vista”.

Dopo Aria pensi ad avere altri figli? ”Arrivando da una famiglia molto numerosa, da figlia dicevo che ne volevo almeno quattro, da madre – ammette scherzando – mi sto ridimensionando, due sarebbe il numero perfetto”.

Tornando a ‘Mamma Dilettante 2’, tra le mamme che si alterneranno nel salotto di Diletta, Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta che già manifesta una passione per le due ruote come il papà Valentino Rossi, Aurora Ramazzotti che affronterà il delicato tema del post partum, con le sue altalene ormonali e smarrimenti emozionali, le ‘super mamme’ Alice Campello, alle prese con quattro figli, e Martina Stella, mamma multitasking fervida sostenitrice della libertà di ribellione dei figli. Tanti gli spunti anche da Antonella Clerici alle prese con le prime intemperanze della figlia adolescente. Cosa fare invece se mamma e papà hanno due visioni diametralmente opposte in tema di educazione dei figli? Diletta ne parlerà con Federica Nargi e Alessandro Matri, amabilmente in disaccordo su tutto. Da non perdere infine la puntata con Luca Trapanese, papà single adottivo di Alba, una bimba affetta dalla Sindrome di Down, che racconterà la sua battaglia contro i pregiudizi e la burocrazia.

”Sono tutti temi in cui qualsiasi mamma si può ritrovare ed è questo il motivo per cui una madre non si sente mai una ‘professionista’ – aggiunge la Leotta – è bello creare una rete tra mamme che hanno esperienze diverse e bambini di età diverse per parlare di cose di cui non si parla mai abbastanza, perché ancora oggi c’è questa idea della mamma perfetta che invece non esiste”. Sulla scelta di invitare nel suo programma solo ‘mamme vip’ e non ‘mamme normali’, la conduttrice tiene a precisare: ”Che significa ‘mamme normali’? Abbiamo tutti gli stessi dubbi, le stesse paure e le stesse incertezze. In futuro comunque mi piacerebbe invitare anche mamme che non conosco e che hanno voglia di parlare la loro esperienza. Il mio programma è un dialogo tra amiche, non c’è nulla di programmato e non esiste un copione. E’ come sedersi ad un tavolo a prendere un caffè con una amica per parlare delle proprie difficoltà e dei propri dubbi. Quando ero incinta fare ‘Mamma Dilettante’ è stato terapeutico, mi ha aiutata moltissimo a superare le mie paure e le mie incertezze, ho capito che ognuna di noi vive la gravidanza, la maternità il parto in maniera completamente diversa”.

“La cosa che mi ha fatto più piacere – continua Diletta – è il grande entusiasmo di tutte le mamme e di tutti i papà che ho coinvolto in questo progetto, da parte loro c’era una grande esigenza di condivisione”. Tra le storie più toccanti di ‘Mamma Dilettante 2’ c’è quella di Trapanese che ha adottato una bambina down da single: “Mi ha parlato di tutto il percorso che ha dovuto fare per adottare Alba che è la sua bimba – dice – e mi ha raccontato che al di là di quelle che sono le credenze comuni a Napoli, dove vive lui, questi processi sono molto veloci perché c’è una grande attenzione verso i bambini e verso le famiglie. L’ha adottata che aveva pochissimi giorni, è stata una sua scelta ed è stata una chiacchierata stupenda: impossibile non emozionarsi”. Tra le novità di questa seconda stagione di ‘Mamma Dilettante’ anche ‘Le parole peso’, ossia quelle parole che, a un certo punto della vita, le mamme, superando ogni imbarazzo, devono spiegare necessariamente ai figli e alle figlie.

(di Alisa Toaff)