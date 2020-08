Diletta Leotta soccorsa in strada: cosa è successo alla conduttrice tv in vacanza

Diletta Leotta soccorsa in strada: cosa è successo alla conduttrice tv in...

In un mondo, come quello del gossip, nel quale un personaggio ‘forte’ come lei non viene lasciato certo libero da attenzioni spasmodiche, figurarsi cosa succede quando capita un inconveniente. Stiamo parlando di Diletta Leotta e delle piccole difficoltà che in vacanza la conduttrice ha incontrato nelle scorse ore, quando è stato necessario provvedere ad un soccorso in strada. Come mai? Cosa è successo esattamente? Ecco cosa è avvenuto: facciamo chiarezza.

Diletta Leotta soccorsa in strada: cosa le è capitato

Come ampiamente documentato dai social e da tutta la macchina del gossip, dunque Diletta Leotta è partita in vacanza in compagnia di alcune amiche che le stanno facendo compagnia in un momento molto delicato per la conduttrice siciliana, tornata single per via della crisi con Daniele Scardina. Una piccola disavventura stradale l’ha però costretta a ricorrere ai soccorsi.

Cosa è capitato? Nelle ore e nei giorni in cui la Leotta, dopo la fine della relazione con il pugile, ha deciso di staccare la spina e di godersi qualche giorno di vacanza con delle amiche, ecco il contrattempo imprevisto. Diletta Leotta è stata soccorsa in strada mentre si trovava in compagnia di alcune amiche.

La conduttrice di Dazn, che ha scelto di distrarsi e di non parlare della storia con Daniele Scardina e concentrarsi così sulle sue vacanze ha condiviso un video realizzato dopo aver fatto la spesa insieme alle amiche con cui si trova in vacanza finché, a causa della pesantezza dei pacchi, ecco il contrattempo. La conduttrice non riusciva più ad andare avanti da sola: nessun dramma però.

Dei gentilissimi cavalieri si sono offerti per soccorre la conduttrice siciliana. Con garbo e gentilezza, evidentemente riconoscendola, gli uomini le hanno prestato soccorso e lei ha ringraziato: secondo alcuni, questo non farà certo ingelosire l’ex compagno. Ma, certo, essendo single, ora ogni singolo movimento di Diletta Leotta fa parlare di sè.