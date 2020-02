Diletta Leotta: “Sono felice di essere in campo per giocare”

Ormai rodata dai campi di calcio della serie A, non può che affidarsi alla metafora calcistica per raccontare questa sua emozionante ed emozionata vigilia, trascorsa accanto al suo ‘coah’, ovvero Amadeus: “Sono pronta, carica, non vedo l’ora di scendere in campo con il mio mister, che mi ha dato tutte le istruzioni. Sono felice di essere protagonista di una grande partita, che sono contenta di giocare con Amadeus e una donna fantastica come Rula Jebreal. Non vedo l’ora che ci sia il fischio d’inizio“,

“Paola Ferrari? La invito per un caffè”

Inevitabilmente, non potendo ancora parlare di musica e canzoni, qualcuno prova a riaccendere le polemiche sulla famosa dichiarazione di Paola Ferrari nei confronti della sua presenza a Sanremo (“Io vorrei vedere donne vere come Bebe Vio. Lei è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme”), ma Diletta non ci casca, limitandosi a commentare: “Non conosco personalmente Paola Ferrari, la invito quando vuole a prendere un caffè. Spero che questo Festival – ha quindi aggiunto la bionda conduttrice sportiva di Dazn – sia l’occasione perché ci sia più solidarietà femminile“.

