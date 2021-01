Dimissioni Conte, il premier alle 12 al Quirinale

Alle 9 di questa mattina era a Palazzo Chigi insieme ai più stretti collaboratori per l’ultimo atto prima delle dimissioni: il premier uscente Giuseppe Conte ha riunito il Consiglio dei ministri per approvare il ‘decreto Cio’, necessario a salvare le Olimpiadi di Tokyo. Alle 12 salirà al Quirinale per presentare le dimissioni: “Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme“, ha detto Conte, come riportato da Adnkronos.

L’ultimo Consiglio dei ministri è durato 40 minuti, durante i quali il premier ha annunciato la sua decisione di presentare le dimissioni davanti al presidente Sergio Mattarella in tarda mattinata. Conte non parlerà in conferenza stampa, fanno sapere dal suo entourage, ma non è da escludere un video in cui spiega i motivi della decisione.

“Quando siamo partiti sapevamo di avere di fronte un percorso difficile, per le distanze politiche tra i soggetti che hanno dato vita a questo governo – fa sapere, dalle parole riportate da adnkronos, Dario Franceschini – Non ci aspettavano certo di dovere affrontare una pandemia e una delle fasi più difficili della storia della Repubblica. L’abbiamo fatto al meglio delle nostre capacità e crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del presidente Conte e al sostegno delle nostre forze politiche”.