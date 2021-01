Dimissioni, Conte: “Possiamo andare tutti a testa alta per come abbiamo servito il Paese”

Dimissioni, Conte: “Possiamo andare tutti a testa alta per come abbiamo servito...

Una giornata iniziata con un breve Cdm, giusto il tempo di intascare il rinnovo di ‘fiducia e fedeltà’ da parte di M5s, Pd e Leu poi, la salita sul Colle per le dimissioni, (‘formali’?), e dopo 40 minuti il ritorno a Palazzo Chigi, per continuare ad evadere gli impegni fin qui presi.

Ma quale è stato lo stato d’animo del premier, cosa ha detto ai suoi, oltre che a ringraziarli pubblicamente?

Dimissioni Conte: “Possiamo tutti andare a testa alta per come abbiamo servito il Paese”

A quanto emerge ora, il premier avrebbe sì ringraziato il suo esecutivo, ma commentando: ”Possiamo tutti andare a testa alta per come abbiamo servito il Paese e per come abbiamo governato la pandemia”. Ed ancora, “se è vero che delle cose potevano essere fatte meglio, abbiamo sempre agito in coscienza e buona fede”.

Dimissioni Conte: stasera vertice M5s con i gruppi raccolti intorno a Crimi

Intanto, rinviata ieri sera, alle 21.30 di oggi avrà luogo l’attesa assemblea dei gruppi M5S (sia della Camera che del Senato), presieduta dal capo politico, Vito Crimi.

Max