Diplo ed il suo nuovo album intitolato al country

Diplo, con il suo moniker ‘country’ Thomas Wesley, ha annunciato oggi l’uscita di “Lonely” il nuovo brano, in collaborazione con i Jonas Brothers, il trio musicale statunitense.

“Lonely”, il terzo brano firmato Thomas Wesley, arriva dopo “Heartless” feat. Morgan Wallen e “So Long” feat. Cam e precede una serie di prossime collaborazioni che saranno presenti nell’EP country di Diplo in uscita entro fine anno.

Rolling Stone USA ha molto apprezzato questa nuova veste musicale di Diplo nella musica country, definendolo “impressively graceful”, e il Washington Post ha elogiato “So Long” ritenendola “la prima grande canzone EDM-country del secolo”.

Appena dopo la pubblicazione di “So Long”, Diplo si è esibito per la prima volta al Stagecoach Late Night, dove ha accolto Lil Nas X e Billy Ray Cyrus per il debutto live di “Old Town Road”. Dopo la performance, Diplo ha condiviso il remix della hit.

E’ già online il video del brano, diretto da Brandon Dermer, e girato come un documentario tra le location di Calgary Stampede, Square Butte Ranch, XS Nightclub a Las Vegas, Electric Lady Studios a NYC, nel corso di un weekend.

Diplo, il cui vero nome è Thomas Wesley Pentz, è uno degli artisti più in evoluzione del momento. Già membro dei leggendari Major Lazer, fa parte del supergruppo LSD insieme a Sia e Labirinth – con cui ha superato più di un miliardo di streaming e ha recentemente debuttato con un album. Diplo è anche parte dei Silk City, con Mark Ronson – la cui “Electricity” con Dua Lipa ha conquistato l’oro in Italia, raggiunto la vetta delle classifiche mondiali e vinto un Grammy Award per Best Dance Recording. Tra i produttori più richiesti al mondo, Diplo ha collaborato con artisti del calibro di Beyoncé, Madonna, Robyn, M.I.A., Bad Bunny, Turnstile e molti altri. L’anno scorso ha pubblicato tre EP: “Europa” ispirato al continente, “California” ispirato a Los Angeles e “Higher Ground”, dopo la cui pubblicazione si è esibito con un nuovissimo set live al Coachella. È attualmente in tour in tutto il mondo.

Max