Diretta conferenza Conte 25 ottobre 2020: dove guardare il discorso in streaming e tv

Diretta conferenza Conte 25 ottobre 2020: dove guardare il discorso in streaming...

Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi domenica 25 ottobre 2020 alle ore 13.30. Confermato ufficialmente l’orario di inizio del discorso del Premier Conte che oggi alle 13.30 sarà live da Palazzo Chigi per aggiornare la nazione sul nuovo Dpcm in vigore da domani, lunedì 26 ottobre, fino al prossimo 24 novembre.

Tra le novità attese la conferma della chiusura di bar, ristoranti, pub e gelaterie alle ore 18, la didattica a distanza per tutti gli studenti di scuole superiori ed università e la chiusura di palestre, piscine, teatri e cinema. La conferenza stampa di Giuseppe Conte è fissata per le ore 13.30 di domenica 25 ottobre 2020, a seguire tutti i dettagli su dove vederla in tempo reale.

Conferenza stampa Giuseppe Conte 25 ottobre 2020: diretta tv e streaming

La conferenza stampa di Giuseppe Conte è fissata per le ore 13.30 di oggi domenica 25 ottobre 2020. La conferma è arrivata direttamente dalla pagina Facebook del Premier che nel suo ultimo post scrive: “Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM”.

La diretta sarà disponibile sul suo profilo Facebook ma anche su YouTube al canale di Palazzo Chigi e sulle piattaforme digitali Rai Play, Mediaset Play e sul sito web di SkyTg24. Per chi desidera seguire il Presidente del Consiglio in diretta tv c’è la possibilità di guardare l’evento su Rai 1 all’interno del Tg1, su Canale 5 e su La7 oltre che sui canali di notizie come TgCom24 e RaiNews24.