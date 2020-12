Diretta conferenza Giuseppe Conte 3 dicembre 2020: orario e dove vedere il discorso live (Video)

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in diretta tv e streaming oggi 3 dicembre 2020 per annunciare tutte le novità contenute nel DPCM 3 dicembre 2020, il decreto che entrerà in vigore domani e che sarà attivo fino al prossimo 15 gennaio. Il discorso di Giuseppe Conte di stasera è fissato alle ore 20.15 quando il Premier si collegherà in diretta video da Palazzo Chigi per spiegare le scelte del Governo per il Natale, Capodanno e l’inizio del nuovo anno.

Tra le nuove misure include del decreto di Natale che Giuseppe Conte firmerà nella giornata di oggi si conferma il coprifuoco alle ore 22 in tutta Italia, lo stop agli spostamenti tra regioni ed il divieto di muoversi tra comuni diversi durante i giorni festivi.

Tra le altre novità si parla di un coprifuoco prolungato fino alle 7 di mattina per il primo gennaio 2020, il rientro tra i banchi di scuola il 7 gennaio per almeno la metà degli studenti, la riapertura di biblioteche e archivi e la possibilità di prevedere le proclamazioni di laurea e gli esami in presenza per tutti gli studenti universitari. Resta invece confermata la chiusura di musei e mostre e dei centri commerciali nel fine settimana.

Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. pic.twitter.com/Xgl9YmaJFE — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 3, 2020

Conferenza Giuseppe Conte 3 dicembre 2020 in diretta tv e streaming

Dove vedere la conferenza stampa di stasera del Premier Conte? Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si collegherà in diretta tv e streaming alle ore 20.15 di oggi, giovedì 3 dicembre 2020. A poche ore dall’ingresso in vigore del nuovo decreto il Premier sarà live per annunciare le misure prese dal Governo per cercare di arginare la diffusione del Covid-19.

La diretta tv sarà trasmessa da Rai 1, Canale 5, La7 e dai canali all news (SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24) mentre la diretta streaming sarà disponibile in tempo reale su Rai Play, Mediaset Play, SkyTg24 e su Facebook e YouTube tramite i profili istituzionali. Anche Italia Sera offre l’opportunità di seguire live il discorso di Conte tramite il player YouTube sottostante reso disponibile da Palazzo Chigi.