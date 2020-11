Diretta Conte 3 novembre 2020: orario e canale tv del nuovo discorso del Premier

La nuova conferenza stampa di Giuseppe Conte è prevista per oggi martedì 3 novembre 2020. Dopo lo slittamento di ieri a causa di alcuni dettagli da chiarire tra governo e Regioni sembra che ora la situazione si sia definita meglio e dunque tra poche ore il Premier potrà firmare il nuovo Dpcm e collegarsi quindi da Palazzo Chigi per anticipare a tutta la nazione il contenuto del nuovo decreto e tutte le regole che da domani 4 novembre entreranno in vigore in tutta Italia.

Come anticipato ieri nei discorsi alla Camera e al Senato, tra le novità del nuovo Dpcm 3 novembre 2020 si parla di coprifuoco dalle ore 21 in tutto il Paese, chiusura dei centri commerciali nel weekend, stop ai giochi nei bar e nelle tabaccherie e divieto di spostamento tra le regioni più a rischio.

Diretta discorso Conte 3 novembre 2020: dove e a che ora parla il Premier

Il discorso del Premier Conte è atteso per la serata di martedì 3 novembre 2020. Al momento da Palazzo Chigi non è giunta ancora alcuna conferma circa questa possibilità ma è facile pensare che se il Dpcm dovesse venir firmato dopo la riunione del pomeriggio con il Cts è molto probabile che il Presidente del Consiglio si collegherà live in diretta tv e streaming intorno alle ore 20.30 per annunciare agli italiani le novità del nuovo decreto.

La diretta tv di Conte sarà trasmessa da SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24 ma anche da Rai Uno e La7. In streaming l’evento sarà visibile su YouTube, Facebook ed Instagram di Giuseppe Conte ma anche su RaiPlay, MediasetPlay e sul sito web di SkyTg24.