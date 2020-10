Il premier Conte parlerà stasera 27 ottobre alle 19 e 30 in diretta sui propri canali social. “Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei ministri il #DecretoRistori che prevede indennizzi immediati per le categorie più in difficoltà durante questa fase. Fra poco sarò in conferenza stampa con Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli in diretta da Palazzo Chigi per illustrare i dettagli del provvedimento”. Ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio.