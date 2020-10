Diretta discorso Conte 18 ottobre 2020, la conferenza stampa alle 20: le novità del DPCM (Video)

Tra pochi minuti la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alle ore 20 da Palazzo Chigi il Premier Conte terrà un discorso per illustrare il nuovo DPCM che entrerà in vigore già dalla giornata di domani, lunedì 19 ottobre 2020. Nel nuovo DPCM novità per quanto riguarda bar, ristoranti, scuole, palestre, piscine e tanto altro.

Dalle ultime indiscrezioni sembra che tra le novità che saranno introdotte per tentare di contrastare la crescita dei contagi da Covid-19 gli ingressi a orari scaglionati per scuole superiori e università, incentivi per lo smart working e nuove misure per limitare le presenze sui mezzi pubblici come bus e metro. Da comprendere come si muoverà il governo circa palestre e piscine e cosa cambierà per bar, pub e ristoranti.

Leggi anche: Conferenza Conte 18 ottobre 2020, dove guardare il discorso oggi: diretta tv e streaming (Video)

Conferenza stampa Giuseppe Conte stasera 18 ottobre 2020: diretta tv e streaming alle 20

La diretta tv e streaming del discorso di Giuseppe Conte è fissata per stasera domenica 18 ottobre 2020 alle ore 20. Per seguire live la conferenza stampa del Premier ci si può collegare su SkyTg24, RaiNews24 o TgCom24 ma anche su canali come Rai 1, Canale 5 e La7. Per seguirla online si può consultare la pagina Facebook ufficiale di Conte o il canale YouTube di Palazzo Chigi.