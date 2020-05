Diretta Giuseppe Conte 13 maggio 2020: conferenza stampa in live streaming (Video)

La conferenza stampa di Giuseppe Conte di oggi, mercoledì 13 maggio 2020, in diretta streaming e tv su ItaliaSera.it. Tra pochi istanti su questa pagina il player video per seguire in tempo reale la conferenza stampa del Presidente del Consiglio in compagnia del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Appuntamento alle ore 20.30 di mercoledì 13 maggio 2020 per tutte le ultime novità sulle prossime aperture della Fase 2 e le ultime notizie sul Decreto Rilancio. Tra i temi che saranno affrontati nel corso del discorso di Conte di stasera la riapertura di bar, ristoranti e barbieri; rapporti Italia – Europa sulle misure di sostegno e intervento; relazioni e dialogo, aperture e concessioni di autonomia alle singole regioni in merito alle misure di contenimento del coronavirus; chiarimenti su autocertificazioni singole e di famiglia elenco dei vari punti del Decreto Rilancio spiegazione delle misure per famiglia, imprese e autonomi e partite Iva indicazioni ulteriori e intervento dei giornalisti accreditati.