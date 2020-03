Diretta Giuseppe Conte al Senato oggi 26 marzo 2020: l’intervento in streaming (Video)

Giuseppe Conte in diretta streaming e tv oggi, giovedì 26 marzo 2020, alle ore 10. Il Presidente del Consiglio Conte, come riportato sul sito del Governo, si collegherà in live streaming per un intervento al Senato della Repubblica. Dopo il discorso di ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati e la conferenza stampa del 24 marzo, stamattina il Premier Conte torna in diretta per un nuovo intervento.

Il discorso di Conte a Montecitorio ha affrontato vari aspetti dell’emergenza Coronavirus in Italia ed ha spiegato: “Stiamo combattendo un nemico invisibile e insidioso che entra nelle nostre case, ci ha imposto di ridefinire le relazioni interpersonali, ci fa dubitare di mani amiche”.

Inoltre Conte ha sottolineato che il governo ha agito con tempestività per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ed ha spiegato che “la storia ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci, tutti avranno la possibilità di sindacare”. Ha quindi ringraziato tutte le persone in prima linea per fermare la pandemia, evidenziando lo “sforzo straordinario” di medici e infermieri.

Conte in diretta streaming oggi 26 marzo 2020

Per seguire il discorso di Conte di oggi in diretta streaming è possibile collegarsi su questa pagina intorno alle ore 10 di giovedì 26/03/2020. Ecco il player per seguire l’intervento di Giuseppe Conte al Senato.