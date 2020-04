Diretta Giuseppe Conte oggi, 21 aprile 2020: orario e dove guardare il discorso del Premier

Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi, martedì 21 aprile 2020. Il Presidente del Consiglio ha annunciato ufficialmente i suoi prossimi appuntamenti istituzionali che si terranno a partire dal primo pomeriggio di oggi. Tutti gli utenti interessati a seguire le informative di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica possono collegarsi su ItaliaSera.it per guardare in diretta streaming il discorso del Premier Conte.

Il primo appuntamento in live streaming è fissato per le ore 15 al Senato e sarà trasmesso in diretta tv e streaming grazie al canale YouTube ufficiale del Senato. Il secondo incontro di Conte è invece fissato alle ore 17.30 e sarà trasmesso in tempo reale dai canali istituzionali della Camera. In entrambi le occasioni Italia Sera offrirà l’opportunità ai lettori di vedere la conferenza di Conte in diretta video, tramite i player offerti dai canali YouTube.

Dove guardare Giuseppe Conte in diretta streaming e tv oggi

Ricordiamo inoltre che sempre nel corso di questa settimana è fissata la conferenza stampa di Giuseppe Conte che servirà per aggiornare la nazione sui prossimi passi per contrastare l’emergenza Coronavirus nella Fase 2. Al momento non è ancora stata fissata una data ed un orario del prossimo discorso alla nazione di Conte, con buona probabilità però l’intervento avverrà entro il weekend, probabilmente venerdì 24 aprile, il giorno dopo l’Eurogruppo fissato per giovedì 23 aprile.

