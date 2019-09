DIRETTA presentazione iPhone 11 oggi 10 Settembre 2019: prezzi, nomi, modelli, caratteristiche

Siamo LIVE, in DIRETTA per la Presentazione del nuovo iphone, ovvero iPhone 11 che si sta tenendo proprio in questi minuti, oggi 10 Settembre 2019.

La grande attesa per la presentazione dello smartphone n.11 è finita. In questi minuti, nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park si apre dunque il telone sugli ultimi arrivi in casa Apple

il keynote dedicato alle novità di fine anno dà illustrazione del Watch dell’iPad, dal MacBook all’iOS 13.

Sono le 19 (ora italiana) e nello Steve Jobs Theater, quartier generale Apple si attende, però, soprattutto iPhone 11.

DIRETTA presentazione iPhone 11 oggi 10 Settembre 2019: ecco com’è, novità, prezzi e spiegazioni tecniche

La Apple presenta proprio ore le novità dell’autunno, e al centro della attenzione c’è il nuovo iPhone.

Il motto “By innovation only” del keynote in arrivo, trova conforto nei dettagli emersi nel codice di iOS 13 e trapelati nelle ultime settimane.

Ci siamo. Ecco cosa sta emergendo in questi minuti.

Il numero 11 avrà tre modelli di smartphone r: iPhone 11 (6.1’’), iPhone 11 Pro (5.8’’) e iPhone Pro Max (6.5’’).

Succedono, come si sa, agli X e XS e XR e aí modelli Max.

Aggiornamento 19.01

Gustose anticipazioni anche sui prezzi e caratteristiche dei nuovi iPhone.

A quanto pare l’azienda di Cupertino prevede smartphone non compatibili con la Apple Pencil e, a differenza degli ultimi iPad Pro, non disporranno del connettore USB-C.

Dunque gli iPhone 11 continueranno ad avere una porta Lightning. Differenziazioni, poi, sulla grandezza dei modelli.

Emerge come i modelli da 5.8 e 6.5 pollici supporteranno la ricarica rapida e disporranno di un adattatore da 18W.

Secondo i precedenti rumors, gli iPhone non supporteranno la ricarica wireless bilaterale. Pare che Apple fosse vogliosa di implementare questa funzionalità, ma abbia constatato come l’efficienza di ricarica wireless offerta dagli smartphone non fosse al livello degli standard supposti..

E poi, i colori e l’apparo high tech. I nuovi iPhone saranno venduti in colorazioni inedite e useranno la tecnologia a banda larga per rafforzare la mappatura indoor.

E mentre ‘radiomercato’ ipotizza un calo di vendite per i nuovi iPhone che secondo alcune previsioni statistiche potrebbero vendere il 5-10% rispetto agli ultimi modelli usciti (XR, XS e XS Max), quello che appare parecchio stuzzicante e ciò che sta emergendo anche in questi minuti sui prezzi.

DIRETTA presentazione iPhone 11 oggi 10 Settembre 2019: nomi, i prezzi, date di vendita e le caratteristiche dei nuovi gioiellini Apple.

Il modello più grande in vendita sarà l’iPhone 11 Pro Max, con un display OLED da 6.5 pollici e una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Possibile debutto sul mercato il 20 settembre in tre versioni: quella da 512GB di memoria interna (prezzo base 1,299 dollari), un’altra da 256GB (prezzo standard 1,199 dollari) e quella da 128GB (1,099 dollari).

Altre specifiche, poi. L’iPhone 11 Pro, dovrebbe avere uno schermo OLED da 5.8 pollici e una fotocamera anteriore da 12 megapixel.

Nei negozi il 20 settembre in tre versioni: quella da 512GB (1,199 dollari), un’altra da 256GB (1,099 dollari) e una terza da 128GB (999 dollari).

Infine, l’iPhone 11 standard potrebbe essere dotato di un display LCD da 6,1 pollici e di una fotocamera frontale da 12 megapixel.

Si attendono conferme sulla data di uscita. Tre versioni: una da 256GB (899 dollari), un’altra da 128GB (799 dollari) e una terza da 64GB (749 dollari).