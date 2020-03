Diretta video conferenza stampa Protezione Civile: bollettino Coronavirus 25 marzo 2020 in live streaming

Bollettino Coronavirus 25 marzo 2020 in diretta

La conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, si svolge come di consueto alle ore 18.00. Per seguire in diretta il bollettino del Coronavirus di oggi, 25/03/2020, è sufficiente collegarsi su questa pagina subito dopo le 18 per seguire in tempo reale l’intervento della Protezione Civile che quotidianamente rilascia i dati aggiornati sul numero di positivi, morti e guariti.

Nell’appuntamento di ieri, 24 marzo, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito i dati italiani sull’emergenza Covid-19, gli ultimi aggiornamenti parlano di 69.176 contagiati, 6.820 morti e 8.326 guariti. Alle ore 18 di oggi verranno forniti i dati aggiornati, tutti coloro che desiderano seguire la diretta della Protezione Civile in live streaming possono collegarsi su questa pagina o, in alternativa, aprire il canale YouTube o la pagina Facebook del “Dipartimento Protezione Civile”.

Diretta Protezione Civile: bollettino di oggi 25 marzo 2020

Per il bollettino di oggi della Protezione Civile è necessario attendere le ore 18 quando verrà trasmessa live la diretta della conferenza stampa con i dati aggiornati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Per l’appuntamento odierno si segnala che il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli non parteciperà alla conferenza poiché riporta alcuni sintomi febbrili accusati nel corso del comitato operativo. Da poche ore Borrelli è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus, restiamo in attesa dell’esito.

🔴A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul Coronavirus… Posted by Dipartimento Protezione Civile on Wednesday, March 25, 2020

Aggiornamenti Coronavirus Italia 25 marzo 2020

Come riportato pochi minuti fa dalla pagina Facebook ufficiale della Protezione Civile, la conferenza stampa di mercoledì 25 marzo è stata annullata: “A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul Coronavirus delle ore 18 è sospesa”. I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus in Italia saranno dunque resi disponibili esclusivamente tramite la mappa interattiva DPC, l’aggiornamento sarà comunque evidenziato dalla redazione di Italia Sera su questa pagina subito dopo le ore 18.