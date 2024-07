Diritti – Grassadonia, “Domani alla Festa dell’Unità per rispondere coi fatti alle scritte omofobe e sessiste a Caracalla”

“Domani alla Festa dell’Unità risponderemo alle intolleranti scritte omofobe e sessiste apparse stanotte lungo la recinzione a Caracalla. Quelle scritte ci dicono che l’odio ha tante forme ma ci dicono anche che l’impegno di questa amministrazione, con il nostro Sindaco Roberto Gualtieri in testa, nella costruzione di una città sempre più accogliente e giusta, è sotto gli occhi di tuti”.

Il dibattito che si terrà alle ore 19:00, a cui interverrò come Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+, con Angelo Schillaci, Cecilia D’Elia, Marta Bonafoni, Mario Colamarino, Asia Acione, Davide Lofrese e Guido Lay, dal titolo “Diritti LGBTQIA+. A che punto siamo?”, sarà anche un momento di confronto e riflessione per condividere il lavoro che come amministrazione stiamo facendo per una città più accogliente e giusta a fianco delle realtà lgbtqia+ della nostra città.

Parleremo anche delle iniziative realizzate e delle tante su cui stiamo lavorando con associazioni, Giunta, Assemblea e tutti i Municipi della città.

Un lavoro importante che va avanti dall’inizio di questa consiliatura con convinzione e determinazione, consapevoli dell’importanza politica e sociale di assumere una posizione chiara e netta, a favore dei diritti, in questo particolare momento storico“.

Dichiara in una nota Marilena Grassadonia (nella foto), Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

Max