Diritti Lgbt+ – Trabucco: “Il municipio III istituisce la consulta per i diritti nella lotta alle discriminazioni”

Lunedì 28 novembre il Municipio III ha approvato lo schema di deliberazione per l’istituzione della consulta municipale delle politiche di genere e per il contrasto ad ogni forma di discriminazione e per i diritti delle persone LGBT+.

È stato inoltre approvato un regolamento apposito volto a promuovere l’adesione delle associazioni e delle organizzazioni alla consulta e per garantire politiche di inclusione e di uguaglianza di genere nel Municipio.

“Dopo l’istituzione dell’ufficio specifico dedicato ai diritti delle persone LGBT+ di Roma Capitale da parte del Sindaco Roberto Gualtieri, l’impegno e la sensibilità sul tema sono in costante aumento, ecco perché l’iniziativa del III Municipio merita di avere la giusta attenzione e riconoscimento. – dichiara il Capogruppo Capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Siamo da sempre molto sensibili alle tematiche che riguardano temi di pari opportunità e la lotta alle discriminazioni e diseguaglianze, ma l’obiettivo è dare sempre maggiori spazi di ritrovo e di dialogo a chi si sente in difficoltà. Ringrazio la consigliera Maria Tarallo e tutto il Municipio III per la sensibilità palesata su questa delicata e ancora difficile tematica”, conclude Trabucco.

“Abbiamo già messo in atto diverse iniziative sul territorio del III Municipio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema: la panchina arcobaleno, la bandiera esposta in Municipio o il murales che raffigura due donne che si baciano alla Metro Ionio; mi premeva però realizzare qualcosa di più concreto, che desse la possibilità di far dialogare realmente le associazioni. La consulta rappresenta un luogo di incontro, di confronto, a difesa dei diritti della comunità LGBT+, uno strumento finora inesistente che potrà costituire una rappresentanza diretta nello stesso Municipio”, afferma Maria Tarallo, consigliera della Lista Civica Gualtieri Sindaco e Presidente della Commissione Pari Opportunità e Politiche Giovanili in III Municipio.

