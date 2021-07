La Coppa Italia e la Supercoppa italiana saranno trasmesse su Mediaset per i prossimi tre anni. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega Serie A attualmente in corso. La tv del biscione ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione. Superata quindi la proposta della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione.