Disagi su volo Madagascar-Roma: passeggeri bloccati senza aria condizionata

Gravi disagi per i passeggeri di un volo Neos proveniente dal Madagascar e diretto a Roma, con una sosta tecnica a Verona. I viaggiatori sono rimasti bloccati a bordo dell’aereo per tre ore senza aria condizionata, in piena estate, dopo un lungo volo intercontinentale. Secondo la testimonianza di una passeggera, Ornella Rapisarda, l’esperienza è stata estremamente difficile, aggravata dalla mancanza di spiegazioni sul ritardo. La situazione ha causato un forte malessere tra i passeggeri, spingendo alcuni a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il volo Neos, decollato dal Madagascar, prevedeva una breve sosta a Verona per far scendere alcuni passeggeri e rifornire l’aereo. Tuttavia, la sosta si è prolungata per tre ore, durante le quali l’aria condizionata è stata spenta, causando un rapido aumento della temperatura all’interno del velivolo. Secondo la testimonianza di Ornella Rapisarda, la situazione è divenuta insostenibile a causa del caldo opprimente. Un bambino ha manifestato malessere, vomitando a causa delle condizioni ambientali.

La passeggera ha riferito che solo dopo ripetute proteste da parte dei viaggiatori è stato comunicato un problema tecnico come causa del ritardo e della mancanza di aria condizionata. Per alleviare il disagio, l’equipaggio ha aperto i portelloni dell’aereo per permettere la circolazione dell’aria, ma non è stato consentito ai passeggeri di scendere, creando ulteriore frustrazione tra di loro.

La situazione è diventata ancora più tesa quando, nonostante le condizioni difficili e la mancanza di spiegazioni chiare, i passeggeri si sono trovati nell’impossibilità di lasciare l’aereo. La passeggera Rapisarda ha condiviso un video che mostra i viaggiatori stanchi e provati, chiedere con insistenza l’intervento della polizia. Questa richiesta è stata fatta per garantire la sicurezza e il benessere delle persone a bordo, visto il persistere delle alte temperature e la mancanza di chiarezza da parte dell’equipaggio.

