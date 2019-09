Disarma il vigilante e si spara: terrore nella Metro B a Roma

Attimi di autentico terrore a metà pomeriggio, all’interno della fermata Stazione Tiburtina della Metro B.

Approfittando dal continuo via via di passeggeri, e della confusione che ne derivava, un uomo si è avvicinato ad un vigilante colpendolo con diversi fendenti al collo. La guardia giurata non ha avuto il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, così da poter opporre un minimo di resistenza. L’uomo, un ragazzo nordafricano, sempre con fare fulmineo si è impossessato dell’arma in dotazione al vigilante e, fatti pochi passi all’interno del tunnel che porta ai binari, se la è puntata al capo premendo il grilletto. Una morte violenta ed orribile per i numerosi testimoni presenti.

Frazioni di secondi che hanno letteralmente scatenato il panico generale, con i passeggeri che urlavano correndo all’impazzata, temendo un imminente attacco terroristico.

Immediato l’arrivo degli agenti, seguiti dai soccorritori sanitari, che hanno subito ‘sigillato’ il luogo del fatto.

Al momento non si hanno ancora notizie precise sulle condizioni del vigilante, un 55enne, trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

Quel che è certo è che, vista la dinamica dei fatti, molto probabilmente l’assalitore aveva il suo piano bene in mente. Ora bisognerà stabilirne le cause…

Max