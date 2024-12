Discarica abusiva a Roma, scatta il sequestro: una importante operazione ha portato alla luce l’esistenza di una maxi discarica abusiva nella Capitale. Tutti insieme, abbandonati, sono stati riscontrati ammassi di mobili, veicoli, gomme, batterie e non solo.

Terminate le attività dei carabinieri, l’intera area è stata posta sotto sequesteo ed è stata inviata una corposa informativa alla procura.

Discarica abusiva a Roma, scatta il sequestro: blitz dei carabinieri

Batterie, pneumatici, mobili, vernici e perfino auto abbandonate. C’era praticamente un pò di tutto in una maxi discarica abusiva sequestrata dai carabinieri a Casal Selce. Il tutto all’interno di un appezzamento di terreno di circa 1500 metri quadrati, di proprietà di un uomo di 65 anni. Tonnellate di rifiuti di ogni tipo in stato di abbandono, tra cui svariato materiale di risulta edile.

E in più, sono stati trovati circa 100 prodotti di elettronica ed elettrodomestici, e in modo particolare varie tv, computer, ma anche stampanti, e elettrodomestici di grosse dimensioni come lavatrici e frigoriferi, oltre anche ad alcuni mobili e materiali d’arredamento tra materassi e divani. E ancora, per non farsi mancare niente, anche circa 30 porte da interno, mille elementi in plastica, e addirittura 2 trattori, 2 rimorchi, 2 roulotte, senza dimenticare i rifiuti speciali e pericolosi, tra cui 10 batterie per auto e circa 30 pneumatici.

Alla fine delle attività di rilievo dei carabinieri della stazione di Casalotti tutta l’area è stata sequestrata ed è stata inviata informativa alla Procura della Repubblica. Il 65enne italiano, indiziato del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, è stato denunciato. Ora si indaga per capire se, come ipotizzato, ci sia un giro di soldi dietro lo scarico di quei materiali.